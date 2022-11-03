 آيتن عامر: «أنا بياعة وأقدر استغنى».. وحققت حلمي بحضور حفل تامر عاشور

قالت آيتن عامر، إنها حلمها بعد 12 عاما، بحضورها حفل تامر عاشور، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

آيتن عامر تكشف عن الأغنية المفضلة لها

وقالت آيتن عامر، في تصريحات لأحد البرامج التليفزيونية، إن الأغنية المفضلة لي عند تامر عاشور، أغنية بياعة «أنا بياعة وعندى قدرة على الاستغناء».

وتابعت آيتن، أن أصدقاءها يصفونها بأنها بياعة قائلة: «بيشوفوا أن أنا بفضل مستحملة فترة طويلة، وبعدين لما باخد قرار البيعة مبيترجعش فيها».

آيتن عامر تتحدث عن تجربتها الغنائية

وعن تركيزها في مجال الغناء مؤخرا، قالت آيتن، إن الجمهور لا يعلم أنني بدأت بالغناء، وكنت متعاقدة مع شركة إنتاج غنائي، وحين دخلت مجال التمثيل، انشغلت عن الغناء، وصرت قلقة على ما حقتته من نجاح في التمثيل، والمكانة التي وصلت لها، وصار البدء في مجال عمل مختلف من الصفر أمر مقلق.

وعن نجاحها في أغنية «ستو أنا» مع الفنان أكرم حسني، قالت إن هناك شباب يقوفوها بكلمة «ستو أنا»، وأردفت حديثها بأنها تحب العمل مع أكرم حسني، وتحب أعماله، لأنه مختلف وحريص على جودة أعماله.

آخر أعمال الفنانة آيتن عامر

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر، مسلسل مكتوب عليا، الذي حققت فيه نجاحا كبيرا، وكان من بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا وإخراج خالد الحلفاوي.