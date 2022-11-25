العثور على جثة طالب بكلية طب بمسكنه بأسيوط في ظروف غامضة

عثر أهالي منطقة تقسيم الحقوقيين التابعة لحي شرق أسيوط، اليوم الجمعة، على جثة طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، داخل مسكنه في ظروف غامضة.

بلاغ بالعثور على جثة طالب متعفنة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود رائحة تعفن بإحدى الشقق السكنية بتقسيم الحقوقيين بحي شرق محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقل لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم ثان، وبالفحص والمعاينة تبين أن الشقة يسكن بها طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، يدعى «أ.ا»، وتم العثور على جثته داخل الشقة في حالة تعفن، مما أسفر عن انتشار الرائحة وذلك في ظروف غامضة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة وكلفت إدارة البحث بسرعة التحري حول الواقعة.