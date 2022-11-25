«الداخلية»: ضبط المتسبب في استئصال عين طالبة أمام مدرسة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً إصابة طالبة في عينها اليمنى أمام مدرسة ابتدائية بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه أثناء قيام طالب بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية باللهو بعصا خشبية أثناء مروره أمام إحدى المدارس بدائرة المركز أصاب إحدى الطالبات بعينها اليمنى عن طريق الخطأ، مما أدى إلى استئصالها بقسم الرمد بأحد المستشفيات بالقاهرة، وجرى ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

والدة المجني عليها تتهم الطالب

باستدعاء والدة المجني عليها، أيدت ما جاء بالفحص وأنها لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة حال حدوثها لاعتقادها كون الإصابة بسيطة واتهمت الأخير بالتسبب في إحداث إصابة ابنتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.