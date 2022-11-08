ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوي الفيوم»

أسفر الحادث المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسيوط، بزمام محافظة الفيوم، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالصحراوي الغربي في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود متوفين ومصابين.

12 سيارة إسعاف لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مشرحة طامية المركزي والفيوم الجامعي

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ12 سيارة اسعاف إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحالات الوفاة إلى مستشفى طامية المركزي.

أسماء حالات الوفاة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل بصحراوي الفيوم

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وهم: مصطفى معوض حسين عوض، 52 عاما، مقيم بمحافظة بني سويف، وصباح عباس محمود محمد، 40 عاما وتقيم بمحافظة القليوبية، وابراهيم حسين ابراهيم مرزوق، 50 عاما، مقيم مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وحنان سعد عبد السلام عيد، 40 عاما تقيم مركز بمحافظة بني سويف، ووليد أحمد هيكل إمام، 25 عاما، يقيم محافظة بني سويف عامال، توفي أثناء النقل، وحمزة علي مسعود، طفل، وجرى إيداعهم مشرحة مستشفى طامية المركزي.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بصحراوي الفيوم الغربي

وأسفر الحادث عن 10 مصابين وهم: أسامة جابر إبراهيم سيد، 37 عاما، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أحمد المصري أحمد 38 عاما، مصاب اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري وكسر بالذراع الأيسر، وعلي مسعود عبد السلام عيد، 26 عاما، عامل مصاب اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري والذراع الأيسر، ونادي عبد الحكيم عبد الحكيم علي، 25 عاما، عامل مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بالوجه، ومحمد حسني محمد عبد الحفيظ، 27 عاما، عامل، مصاب اشتباه كسر بالحوض الأيسر، ومحمد ربيع شعبان عبد العزيز، 28 عاما، عامل، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس حوالي 5 سم، واشتباه كسر باليد اليمنى، وهناء نادي توفيق سيد، 32 عاما، ربة منزل اشتباه كسر بالعمود الفقري، وآية محمد حسن محمد، طفلة، 8 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان، 30 سنة تقريبا، مصاب كسر مضاعف بالفخذ الأيمن وكسر بالساعد الأيمن، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.