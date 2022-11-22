ضبط متهم بسرقة سيارة والتعدي على أشخاص بسلاح ناري في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، برئاسة الرائد أحمد عبد الحكيم، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة، تعدى بالضرب وإطلاق النيران على عدد من أقاربه، كما قام بسرقة سيارة ملاكي، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، لضبط المتهم وشقيقه، إلا أنّه شقيقه لاذ بالفرار فور رؤيته قوات الشرطة.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط تاجر مواد مخدرة مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي ضرب وسرقة.

حملة أمنية لضبط الهاربين

وكانت قوة من مباحث مركز شرطة، تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الحكيم، رئيس مباحث المركز، شنت حملة أمنية مكبرة، لضبط المتهمين الهاربين، والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا أو لتنفيذ أحكام عليهم.

سقوط المنسفي وهروب شقيقه

وتمكنت الحملة من ضبط المتهم ويدعى «هـ. م. ع. أ» وشهرته «المنسفي»، والمتهم بالتعدي بالضرب وإطلاق النيران هو وشقيقه «أ . م» على أقاربهما لتخويفهم وترهيبهم، فضلاً عن قيامه بسرقة سيارة ملاكي، فيما فر شقيقه الأصغر هارباً.

المتهمان مطلوب ضبطهما وإحضارهما بقضيتين

يذكر أن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في المحضر رقم 34245 جنح مركز إطسا، والمحضر رقم 24244 جنح إطسا لسنة 2022، أحدهما بتهمة سرقة سيارة، والآخر تعدي بالضرب وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات.