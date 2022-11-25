إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على «الصحراوي الغربي» بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط، حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تصادم ميكروباص وسيارة نقل

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الغربي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل، بالقرب من مطار أسيوط، على الطريق الصحراوي الغربي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات ورجال المرور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.