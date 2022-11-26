معلومات عن صلاحية الأدوية بعد فتحها.. بعضها لا يمكن استخدامه أكثر من أسبوع

تنتشر في فصل الشتاء وفترة تغيير الفصول الإصابة بنزلات البرد، خاصة بين الأطفال، وعادة ما يتناولون الأدوية المختلفة والتي قد تحتفظ بها الأمهات لتكرار إصابة أطفالهن بالمرض، مثل المضادات الحيوية وخوافض الحرارة وغيرها، دون معرفة أن بعضها قد لا يصلح للاستخدام بعد مرور فترة من فتحه للمرة الأولى.

فترة صلاحية الأدوية

وقال الدكتور محمد حامد، صيدلي، لـ«الوطن»، إنه هناك عدة نصائح لاستخدام الدواء لأكثر من مرة، موضحا أن تاريخ الصلاحية على الأدوية ساري قبل استخدامها، وعقب فتحها فإن الصلاحية لا تستمر طويلا، وذلك لتفاعل المادة الفعالة مع الهواء، ما يغير من خواص الدواء.

وأضاف أن جميع أدوية المضادات الحيوية الجافة تستمر صلاحيتها من أسبوع إلى أسبوعين بعد تحليلها وتحويلها للصورة السائلة، حسب التخزين خارج أو داخل الثلاجة، وصلاحيتها تستمر لمدة أسبوع خارج الثلاجة وأسبوعين داخلها.

6 أشهر صلاحية العقاقير

أما الأقراص والكبسولات اللي توضع داخل علبة يكون تاريخ صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ فتح العبوة، كما أن الحبوب الفوارة صلاحيتها شهر واحد من تاريخ أول فتح للعبوة أيضا، والأدوية السائلة 6 أشهر من بداية أول استخدام، بينها أدوية الكحة.

كما أن المضادات الحيوية السائلة تظل صالحة لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد الفتح فقط، وفقا لنوعه، بينما تفسد القطرات بعد استخدامها خلال فترة بين أسبوعين لـ 4 أسابيع.

مكونات الأدوية تتفاعل مع الهواء

فيما أوضح الدكتور محمد عمران، باحث دكتوراه بكمياء العقاقير، لـ«الوطن»، أن الأدوية عبارة عن مركبات كيميائية تتفاعل سويا في وجود عوامل محفزة وبنسب محددة.

وأكد «عمران»، أنه عند فتح الدواء فإن بعض المكونات تتفاعل مع عناصر الهواء «الهيدروجين» و«الأكسجين»، ما يغير خواصها وفاعليتها، ويُفقد المادة الفعالة تأثيرها، وقد تتحول لمادة ضارة أحيانا.