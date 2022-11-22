«تعمل ايه لو نسيت جرعة المضاد الحيوي؟».. هيئة الدواء توضح

تناول المضادات الحيوية، من الأمور التي يجب أن تتم تحت إشراف طبيب، وفي حال تناولها بدون تقرير طبي وروشتة، قد يؤدي ذلك لكارثة صحية، تؤول للوفاة في بعض الأحيان، ولهذا أطلقت هيئة الدواء المصرية، حملة توعية في حال تناول المضاد الحيوي، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين، الذين يتناولون أدوية المضادات الحيوية، بعد نصائح منها ما هو متعلق بنسيان الجرعة، وأنه في هذه الحالة، لا يوجد داع للقلق، فيجب على الفور، تناول الجرعة الفائتة بمجرد تذكرها.

وأضافت الدواء المصرية، أنه في حال إذا اقترب موعد الجرعة التالية، لا تأخذ الجرعة الفائتة، وعد لمواعيدك العادية، محذرة من ​​تناول جرعتين في نفس الوقت، أو جرعات إضافية.​​

يحظر منع المضاد الحيوي

وفي وقت سابق، حذرت شعبة الأدوية بالغرف التجارية المواطنين، من تناول مضادات الأدوية لعلاج نزلات البرد كالشعور بالسعال والزكام، كونها لا تستخدم في علاج الفيروسات، وإنما لعلاج العدوى البكتيرية فقط، فهي لا تؤثر على العدوى الفيروسية، ما يعني أنها ليست فعالة في علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.

يذكر أن الشعبة حذرت بشكل عام، من وضع الأدوية في الحمام وإعادة استخدامها من آن لآخر، مطالبة بالتخلص منها فورا، مع التأكيد على عدم تناول المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب، وأنه يجب على كل من يتناول الأدوية، أن يعرف جيدا هذه الإرشادات، وإلا تعرضت حياته للخطر.