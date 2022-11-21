الكاتب محمود التميمي في ضيافة منى الشاذلي الأربعاء.. طفلة «الدواء فيه سم قاتل» بالحلقة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج «معكم» على شاشة CBC، الكاتب الصحفي والإعلامي محمود التميمي، في لقاء عن سلسلة عروض «أرواح في المدينة»، التي أطلقها التميمي، خلال الفترة الماضية، في إطار مشروعه المهتم بحفظ تراث المصريين آخر 100 سنة «القاهرة عنواني».

كان التميمي قد أطلق سلسلة «أرواح في المدينة» في يونيو الماضي بالتعاون مع بيت المعمار المصري، وصندوق التنمية الثقافية، وهي ندوات شهرية شهدت إقبالًا متزايدًا من الجمهور، وتعتمد على حكايات ملهمة حدثت بالفعل من أرشيف الصحافة المصرية.

يخلط التميمي بين المكان والبشر الذي عاشوا أو مروا به، معتمدًا على أفلام مثلت وثيقة سينمائية للقاهرة في مراحلها المختلفة، وتعتبر حكايات «أرواح في المدينة» مزجا بين الحضارة والفن والثقافة والعمارة في الفترات المختلفة التي مرت بها القاهرة والمجتمع المصري.

وفي سياق متصل، حصلت الإعلامية منى الشاذلي على أجزاء من الحوار الذي أجراه التميمي مع «ضحى» بطلة فيلم «حياة أو موت» الذي اشتهر بعبارة «الدواء فيه سم قاتل» حيث تم عرض تلك الأجزاء خلال الحلقة، والمقرر مساء الأربعاء .