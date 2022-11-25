 ابن عم آخر ملوك اليمن: بلدنا محط أنظار لأنها وليدة حضارة تاريخية

قال الأمير عباس بن العباس بن حميد الدين، ابن عم الإمام البدر آخر ملوك الدولة المتوكلية في اليمن، إن اليمن محط أنظار لأنه وليد حضارة تاريخية كبيرة، وإن قارناه بالجزيرة العربية في عصرها لكان أفضل بلدان الجزيرة، لافتا إلى أن هناك ظلما على حقبة حكم المتوكلين مقارنة بما يحيط باليمن.

اتجاه الدول كان يجب أن يكون مواكبا للعصر

وأوضح «العباس» في لقاء له ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اتجاه الدول كان يجب أن يكون مواكبا للعصر، وينظر إلى المستقبل بشكل متفائل، وإن كان الإمام يحيى أو من بعده الإمام أحمد ثم الإمام البدر كانوا ينظرون إلى التطور وفقا لنظرة عصرهم.

آخر ملوك الدولة المتوكلية في اليمن

وأشار ابن عم الإمام البدر آخر ملوك الدولة المتوكلية في اليمن، إلى أنه في عام 1926 كانت هناك بعثة لتعليم الطيران في إيطاليا، وفي 1947 في عهد الإمام يحيى كانت هناك بعثات ثقافية للطلاب اليمنيين، وأكثر الطلاب الحاصلين على فرصة البعثة كانوا من الثوار.