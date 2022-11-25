باحثة سياسية: الحكم الإمامي سيطر على اليمن بالجهل والمرض

قالت هناء البيضاني، باحثة ومتخصصة في العلوم السياسية، إن الحكم الإمامي السابق سيطر على الشعب اليمني بأن جعلوه جاهلا مهمشا مريضا، وأصبح 3% من الشعب وهم الهاشميون هم الحاكمون لـ97% من الشعب، ومن أجل ذلك انتشرت أمراض الجديري والحمى الصفراء والدرن.

الشعب اليمني كان يموت جوعا

وأوضحت «البيضاني» في لقاء لها ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشعب اليمني كان يموت جوعا خلال تلك الفترة، وتدهورت الخدمات المقدمة له في الصحة والتعليم والمعيشة بشكل عام.

الأسرة المتوكلية

وقد مات الإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين الذي كان يحكم اليمن باسم الأسرة المتوكلية، وشهد اليمن حالة من التخلف القاسي خلال حكم الإمام أحمد وسلفه الإمام يحي، بلغ الغضب ذروته بسبب ما يعانيه اليمنيون من تدهور في الصحة والتعليم والاقتصاد وضرورات الحياة.