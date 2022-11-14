اليمن: نستهدف بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية تفكيك بنيتها

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، إن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.

اجتماع استثنائي مهم

جاء ذلك خلال إقرار مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني تضمنت عدة نقاط؛ أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

قوائم سوداء

كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا والعاملة خارج اليمن.

ثقة في الشعب اليمني

وعبَّر الدكتور معين عبدالملك عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.