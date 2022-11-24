«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن أبرز نجوم منتخبات العرب في كأس العالم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن أبرز نجوم المنتخبات العربية في كأس العالم 2022.

ويشارك في البطولة العالمية التي تستضيفها قطر هذا العام 4 منتخبات عربية، وهي قطر، المغرب، تونس، والسعودية، وتحفل المنتخبات العربية بالنجوم واللاعبين المميزين، مثل التونسي ديلان برون لاعب ميتز الفرنسي، حيث يتميّز بقدرته على التغطية وإخراج الكرات وبناء الهجمة، إضافة إلى قلة معدل تعرضه للمراوغة.

ويضم المنتخب التونسي بين صفوفه، المخضرم يوسف المساكني صاحب الـ31 سنة، الذي انتهت رحلة احترافه مبكرا، لكنه يظل واحدا من الأسماء الكبرى في تشكيلة منتخب بلاده، حيث قدّم مستوى رائعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم طول فترة غيابة عن الملاعب، إلى جانب تقدمه في السن.

منتخب قطر بطل آسيا

المنتخب التونسي لديه اللاعب حنبعل المجبري لاعب مانشتسر يونايتد الإنجليزي، الذي شارك في مجموعة من المباريات القليلة مع منتخب بلاده، أما المنتخب القطري بطل آسيا، فلديه عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم أكرم عفيف الذي يعتبر أحد أهم الأسلحة الهجومية التي ستعتمد عليها قطر في مشوار البطولة، كما أنّ لديه خبرة سابقة في الملاعب الأوروبية عندما لعب في صفوف فياريال وسبورتنج خيخون في إسبانيا.

ويضم المنتخب القطري بين صفوفه، المهاجم المعز علي هداف كأس أمم آسيا 2019 برصيد 9 أهداف، وكان قبلها هدافا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في عام 2018، وفاز بجائزة بالبطولة عام 2019، كما يتسلح المنتخب السعودي بمجموعة من اللاعبين المتألقين في الدوري السعودي، على رأسهم سالم الدوسري لاعب خط الوسط بفريق الهلال السعودي، حيث يتميز بخبراته وإمكانياته الرائعة، كما شارك في مونديال روسيا 2018، وهناك أيضا صالح الشهري ونواف العابد.

الأفضل عربيا في البطولة

ويعتبر المنتخب المغربي صاحب القائمة الأفضل عربيا، من حيث جودة اللاعبين المحترفين المشاركين في كأس العالم، فلديه أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، وحكيم زياش جناح تشيلسي، ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ.