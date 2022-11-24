«صباح الخير يا مصر» يرصد الكثافات المرورية بالقاهرة الكبرى والإسماعيلية وسوهاج

كشف برنامج «صباح الخير يا مصر»، تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة، لافتًا إلى وجود كثافة مرورية بدايًة من شارع بورسعيد مرورا بالشرابية وانتهاءً بكوبري الزاوية الحمرا، إلى جانب كثافات مرورية على المحور للقادم من ميدان لبنان بينما يشهد الطريق سيولة مرورية في اتجاه مدينة 6 أكتوبر.

وأشار البرنامج إلى وجود كثافة مرورية بمحور صفط وشارع الهرم نتيجة غلق الشارع بسبب إنشاء محطة المترو، تزامنًا مع ظهور كثافة مرورية بشارع جامعة الدول العربية وميدان مصطفى محمود بسبب غلق ميدان سفنكس.

تفاصيل الحالة المرورية بالإسماعيلية

وأكد البرنامج وجود سيولة مرورية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حتى مدخل مدينة الإسماعيلية ووجود كثافة مرورية على طريق مصر الإسماعيلية الزراعي أمام مداخل المدن.

وانتقلت كاميرا البرنامج لشوارع محافظة الاسماعلية والتي تشهد كثافة مرورية بطريق عثمان أحمد عثمان، والطريق الدائري فضلا عن طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

الحالة المرورية بمدينة سوهاج

ومن الإسماعيلية إلى جنوب الصعيد حيث تشهد محافظة سوهاج كثافات نسبية على طريق كورنيش النيل وطريق الجامعة وطريق مستشفى جامعة سوهاج والمستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.