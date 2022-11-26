تفاصيل حصول أول مدرسة بالبحر الأحمر على شهادة الأيزو في إدارة الجودة

أعلن الدكتور ياسر علي، المدير الإقليمي للمدارس الدولية واللغات بمحافظة البحر الأحمر، حصول مدرسة الغردقة الرسمية الدولية، على شهادتي «الأيزو 9001» في نظام إدارة الجودة، وشهادة «الأيزو 21001»، في أنظمة الإجارة للمعايير العلمية وتعتبر هذه أول مدرسة على مستوى محافظة البحر الأحمر تحصل على شهادات الأيزو التعليمية.

وأضاف الدكتور ياسر علي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شهادة أيزو 9001 نظام إدارة الجودة، هي من أكثر أنواع شهادات الأيزو شيوعاً لأنها شهادة من معايير إدارة الجودة توضح التفاصيل القياسية حول كيفية وضع نظام إدارة الجودة في مكانه لإعداد المؤسسة بشكل أفضل لتقديم منتج أو خدمة ذات جودة عالية.

مزايا الحصول على شهادة الأيزو

وأكد أنها تركز على التحسين المستمر، والقيادة ونهج العملية واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وعمليات الإدارة العليا التي امتدت عبر المؤسسة، موضحاً أن فوائد الحصول على هذه الشهادة تتمثل في تحسين مواءمة الأهداف والأنشطة مع السياسة، بما في ذلك الرسالة والرؤية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية عن طريق توفير تعليم جيد شامل ومنصف للجميع.

خلق ثقافة للتحسين التنظيمي

ولفت إلى أن الشهادة تضيف المزيد من التعلم الشخصي والاستجابة الفعالة لجميع المتعلمين، وخاصة للمتعلمين واحتياجات التعليم الخاص والمتعلمين عن بعد وفرص التعلم مدى الحياة، وتوفر مليات مستمرة وأدوات تقييم لإثبات وزيادة الفعالية والكفاءة، وهي وسيلة تمكن المؤسسات التعليمية من إظهار التزامها بفعالية ممارسات الإدارة التعليمية.

وذكر أن الشهادة تسهم في خلق ثقافة للتحسين التنظيمي ومواءمة المعايير الإقليمية والوطنية والمفتوحة والملكية وغيرها، ضمن معايير دولية الإطار وتوسيع مشاركة الأطراف المعنية وتحفيز التميز والابتكار.