الوجه الآخر للمنتج محسن علم الدين: تولى المسؤولية الاجتماعية للفنانين

روى الناقد طارق الشناوي عددا من المواقف الإنسانية للمنتج الراحل محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وكشف الشناوي في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك» إن علم الدين أنفق جميع أمواله على السينما، وكان يحرص على التواجد برفقة الفنانين والسينمائيين المرضى أو الراحلين ويشارك في جميع الالتزامات المادية في تلك المواقف.

وقال الشناوي عن المنتج الراحل محسن علم الدين: «رحل المنتج الكبير بعد أن انفق آخر مليم على معشوقته السينما، محسن تلميذ للمنتج الأشهر في تاريخ السينما المصرية رمسيس نجيب، وظل حتى اللحظة الأخيرة يفكر ويحلم بسينما تعيد الكبار إليها».

طارق الشناوي: علم الدين إنسان نبيل

وأضاف: «محسن كان يتولى على مدى 30 عاما، بدون تكليف من أحد، المسؤولية الاجتماعية لكل الفنانين، تجده في كل مأزق وكل مرض وفي الموت أول من يأتي لكي يشارك في تحمل أي أعباء اقتصادية عن عائلة الراحل، دون أن يشعرهم بشيء، مثواك الجنة أيها السينمائي الكبير والإنسان النبيل».

عفاف مصطفى: كان دائم المساندة في المحن والأزمات

كما تحدثت الفنانة عفاق مصطفى عن الجانب الإنساني في حياة المنتج الراحل، قائلة إنه كان متواجدا بشكل دائم برفقة أعضاء الوسط الفني والسينمائي: «كان إنسان بمعنى الكلمة لا يفوته عمل الخير، تجده مساندا في المحن والأزمات وأول المشاركين في الجنازات والعزاء للناس سواء صغيرا أو كبيرا يقدم دائما واجبات العزاء بالذهاب مسرعا قبل كل الناس».

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود، وفقا لما أعلنته نقابة المهن السينمائية في بيانها الذي أصدرته لنعي المنتج الكبير.