رئيس جامعة القاهرة: 75% نسبة إنجاز مسرح دولت أبيض في المدينة الرياضية

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول آخر تطورات متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات سير العمل الجارية بمسرح دولت أبيض بالمدينة الرياضية في الجامعة، والتي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وفي إطار حرص الجامعة على النهوض بالنشاط المسرحي والنهوض بالثقافة في الدولة المصرية.

وأوضح التقرير، أنّ الأعمال الإنشائية بمسرح دوت أبيض وصلت إلى مراحل متقدمة إذ بلغت نسبة الإنجاز 75%، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الإليكتروميكانيكية.

الخشت: الجامعة تدعم الفن والنشاط المسرحي

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعم الجامعة المستمر للفن والنشاط المسرحي، وخلق فرص لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وتقديمهم للمجتمع، مشيرًا إلى أنّ مسرح دولت أبيض وضع حجر الأساس له؛ ليكون أيقونة جديدة في عالم المسرح الجامعي، ومنارة تدعم رسالة الفن الراقي، وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتُتيح الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

مسرح دولت أبيض بالمدينة الجامعية

يشار إلى أنّ مسرح دولت أبيض، وضع حجر الأساس له في المدينة الجامعية، في مايو 2020؛ ليُقام على مساحة 2450 مترًا، ويتكون من 7 طوابق، ويضم 6 قاعات VIP، وصالتي عرض للجمهور، وقاعات للبروفة، و600 كرسي.