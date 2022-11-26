«الجنايات» تستكمل محاكمة 57 متهمًا في قضية «اللجان النوعية للإخوان»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت، 26 نوفمبر، لسماع الشهود.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وجاء في أوراق القضية، حسب ما ورد في أمر الإحالة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وذلك مع علمهم بأغراضها الإرهابية، التي تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

التحريض على العنف

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حرضوا على العنف، وارتكبوا جرائم نشر أخبار كاذبة تخص الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وذلك على عكس الحقيقة، وغرضهم من ذلك هو تكدير السلم العام في إطار الأهداف التي تسعي إليها جماعة الإخوان الإرهابية.

خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالتروّيج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.