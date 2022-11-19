«جنايات المنيا»: المشدد 3 و10 سنوات لمتهمين بقيادة وتمويل جماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 و10 سنوات، لمتهمين اثنين بقيادة جماعة إرهابية والتخطيط لأعمال عنف عدائية ضد مؤسسات الدولة خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2020.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن علي حسن، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد قطب وشريف حسني الشافعي، وبحضور المنتصر بالله أبو شادي، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر علي محمود العسلي.

إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية

تضمن حكم المحكمة معاقبة المتهم «عثمان. م» حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10سنوات، و«وليد. م» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لانضامهما لجماعة إرهابية، ومصادرة المضبوطات وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 3209 لسنة 2022 جنايات أمن دولة طوارئ مركز سمالوط شرق والمقيدة برقم 1120 كلي جنايات شمال المنيا، إلى قيام المتهمين «عثمان. م»، 62 عاما، معلم رياضيات بالمعاش، و«وليد. م»، 43 عاما، بقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2020، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستهداف المنشآت العامة.

كما اضطلعوا بإعادة صياغة مخططاتها العدائية وإصدار التكليفات اللازمة لأعضائها لتنفيذ تلك المخططات ضد مؤسسات الدولة سعيا لمنعها من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام والإضرار بمصالح البلاد بالداخل والخارج، وكان الإرهاب باستخدام القوة والعنف والترويع من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها.

تمويل الجماعة الإرهابية

كما قام المتهمان بتمويل جماعة إرهابية، بأن أمدا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، وتلقوا لحسابها أموالاً، بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية وإلحاق الضرر بأمن ومصالح البلاد في الداخل والخارج.