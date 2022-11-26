4 وفيات و20 مصابا في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة بأسيوط

شهدت طرق محافظة أسيوط، على مدار الـ24 ساعة الماضية، 4 حوادث مأساوية، تسببت في مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في مراكز أبوتيج وديروط ومركز ومدينة أسيوط.

مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وجرار

في البداية، لقي شاب يدعى «مبارك.س.ل» في العقد الثالث من عمره، مصرعه في تصادم دراجته النارية بجرار نقل ثقيل على الطريق الفرعي من مركز أبوتيج إلى قرية بني سميع، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في حادث بديروط

كما شهد مركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، حادثا مأسويا راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين بإصابات خطيرة، بعدما وقع حادث بين سيارة وتروسيكل ودراجة نارية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل

كما أصيب 13 شخصا، جميعهم من محافظة أسوان، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسيوط، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات مدينة أسيوط لتلقي العلاج.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعامود إنارة

فيما وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على الطريق الدائري لمدينة أسيوط، بالقرب من كمين الطرق على الترعة الإبراهيمية، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وتحرر عن الحوادث السابقة المحاضر اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.