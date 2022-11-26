وزير الإنتاج الحربي: نهتم بمطالب العاملين ومقترحاتهم لتحسين الأداء

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي» وحدة شبرا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وزير الإنتاج الحربي يستمع لعرض تقديمي عن أنشطة «مصنع 909 الحربي»

في بداية الجولة، استمع وزير الدولة للإنتاج إلى عرض تقديمي عن الأنشطة التي تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تمّ إبرامها مع عدد من الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة.

كما اطلع وزير الإنتاج الحربي، على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوفير العملات الحرة.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنَّ شركة حلوان لمحركات الديزل تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكل الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها بجودة عالية وأسعار منافسة، كما أن الشركة تشارك في توفير المنتجات بالسوق المحلية لتدعم وتعزز الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خط إنتاج محركات الديزل

وتفقد وزير الإنتاج الحربي، خط إنتاج محركات الديزل طراز (FL) وخط تجميع العربات «المسارح المتنقلة»، مشددًا على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية لعربات «المسارح المتنقلة».

وأكّد ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وحرص الوزير محمد صلاح، أثناء التفقد، على مناقشة الأثراء المطروحة من قبل العاملين، وعمل على رفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على مواصلة العمل والنجاح، مشيداً بجهود العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية، والاطلاع على أحدث السبل التصنيعية الحديثة، والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة في إنتاج محركات الديزل في مصر والشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضي.

كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

وبدوره نوه محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنَّ زيارة الوزير لشركة «حلوان لمحركات الديزل» وحدة شبرا الخيمة، تأتى ضمن سلسلة من الزيارات التي قام بها الوزير «محمد صلاح» مؤخرًا، وذلك للاطلاع عن كثب عن سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على أوضاع العاملين بكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي في الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور ماجد البسيوني رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس وائل أحمد مكي رئيس قطاع السلامة و الصحة المهنية، والمحاسب عمرو عبد المنعم عبد السلام رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.