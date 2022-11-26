«ثقافة النواب»: البرلمان الأوروبي يستند إلى مزاعم للنيل من مؤسسات الدولة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوربى موجه بشكل فج، واعتمد على بيانات غير صحيحة من مصادر غير مسؤولة بهدف النيل من مؤسسات الدولة بمزاعم ليس لها وجود على أرض الواقع، لافتة إلى أن هذا التقرير يُعد تدخلا سافرا فى سيادة الدولة المصرية وشأنها الداخلي، وهذا أمر غير مقبول.

استنكار لبيان البرلمان الأوروبي

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتساءلت: «لماذا لا يستقي البرلمان الأوروبي معلوماته من جهات رسمية وأرقام واقعية من قنوات شريعة»، موضحة أن التقرير اعتمد على أرقام وبيانات وحقائق مغلوطة تدل على أن هناك توجيها مباشرا، وتمويلا لغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية بشكل صريح.

ملف حقوق الإنسان في مصر

وطرحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عدة تساؤلات، منها «لماذا لم يعلن البرلمان الأوروبي عن حجم العمل على أرض الواقع في ملف حقوق الإنسان؟.. أليست حياة كريمة من أعظم المبادرات التى أُطلقت مؤخرا وتحولت لمشروع قومي لتحسين مستوى الخدمة في كل القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الصحة أو التعليم أو البنية التحتية، أو توفير سكن لائق بالمصريين، ومياه شرب وصرف صحي.. أليس كل هذا حقوق إنسان؟.. لماذا لا يرى البرلمان الأوروبي هذه النجاحات على أرض الواقع، لماذا يعتمد على تقارير مغلوطة ومسيسة للهجوم على الدولة المصرية؟».

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التقرير مؤشر خطير يعكس توجها سياسيا معينا، وليس مجرد تبني لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية، فى الوقت الذى تمضى الدولة المصرية فى طريقها للإصلاح وتحقيق التنمية الشاملة.