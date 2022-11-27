مدير مجمع الإسماعيلية الطبي: 7 مستشفيات و23 وحدة صحية تدخل الخدمة قريبا

قال الدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع منذ افتتاحه ساهم في حل عدد كبير من المشاكل الصحية.

مجمع الإسماعيلية الطبي

وأضاف مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروع هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواطني الإسماعيلية، خاصة بعد انطلاق قطار منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة بعد بورسعيد والأقصر.

وتابع «القرقاري»، أنه تم افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي في فبراير من العام الماضي وتشغيله تجريبيا لمدة عام، إلى أن تم التشغيل الرسمي في يوليو الماضي.

القرقاري: مستشفيات جديدة تدخل الخدمة قريبا

وأوضح مدير المجمع، أن منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية بدأت بـ 4 مستشفيات و31 وحدة صحية ومركز طبي، ومن المفترض أن تزيد المستشفيات إلى 11، وكذلك الوحدات الصحية لتصل إلى 54 وحدة ومركز طبي متكامل.

وأردف نائب مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية، إننا حريصين دائما في التأمين الصحي الشامل على تقديم خدمة طبية متميزة على يد أمهر الأطباء والاستشاريين، مع وجود كوادر طبية مدربة على معايير دولية ميزت المستشفيات، وهو ما حقق الفارق والطفرة الكبيرة.

نشأت: وحدة أورام وزراعة كبد بالمجمع

فيما قال الدكتور محمد نشأت، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع نجح في تقديم عددا من الخدمات لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية في المحافظة.

وأضاف «نشأت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخدمات الجديدة تشمل جراحات المخ والأعصاب بكل أنواعها وجراحات القلب المفتوح وجراحات القلب والصدر والقسطرة القلبية والقسطرة القلبية المتطورة.

وتابع أن المجمع يسعى لدخول خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل زراعة الكبد، إلى جانب وحدة أورام متطورة ووحدة الحروق التي سيتم العمل فيها قريبا.