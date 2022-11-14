لمرضى السكري.. كشف بالمجان بعيادات مجمع الإسماعيلية الطبي اليوم

أعلنت هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، عن كشف بالمجان اليوم الإثنين، لمرضى السكري ضمن مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية لدعم مرضى السكري.

وذكر بيان رسمي لمجمع الإسماعيلية الطبي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تحتفل اليوم باليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، وتقدم للمواطنين يوم كشف مجاني بفرع الإسماعيلية.

وأضاف البيان، أن الكشف يشمل قياس السكر والضغط وفحص قاع عين وكشف عن قدم السكري داخل مجمع الإسماعيلية الطبي من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

إطلاق مبادرة «الوحدة المتنقلة» في الإسماعيلية

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية في الإسماعيلية، مبادرة «الوحدة الصحية المتنقلة»، لاستهداف كافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة؛ بهدف رفع الوعي بخدمات المنظومة، توزيع الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، تقديم الحلول لمنتفعي التأمين الصحي وحل المشكلات التي تواجههم والتوعية بدور مسئول رضاء المنتفعين في المنشآت وآليات التواصل.

وتقدم المبادرة التسجيل للمنتفعين الجدد بالمنظومة وتقديم الفحص الطبي الشامل وقياس مدى رضاء المنتفعين، والتثقيف الدوائي وتوعية المواطنين في الفترة من (13 وحتى 27) نوفمبر الجاري.

أماكن المبادرة

وتتواجد سيارات المبادرة الرعاية الصحية أمام مكتبة مصر العامة على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري وأمام جمعية السلام بالبراهمة في يومي 15 و16 نوفمبر وأمام مسجد المطافي على مدار يومي 17 و18 نوفمبر وأمام مسجد الرحمن بالخامسة خلال يومي 12 و 22 نوفمبر وأمام جمعية تنمية المجتمع بالسلام خلال يومي 23 و24 نوفمبر وأمام مركز شباب السلام 25 و26 نوفمبر وفي ساحة الملاعب المفتوحة بشارع المدارس يوم 27 نوفمبر.