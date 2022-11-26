مبادرة جديدة بمحافظة السويس تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك

«تاستيك»، مبادرة شبابية بمحافظة السويس تهدف إلى الحد والقضاء نهائياً على استخدام الأفراد للبلاستيك الذي يشكل خطورة بالغة على صحة الإنسان والبيئة، من خلال تجهيز وتنفيذ العديد من الطرق والبرامج التوعوية التي تعد جميعها صديقة للبيئة تماشياً مع ما تطالب به دول العالم في تقليل نسبة الانبعاثات حفاظا على البيئة.

الهدف من « تاستيك »

أسماء عبدالقادر، مؤسسة مبادرة «تاستيك»، قالت إن الهدف من المبادرة توعية الأشخاص للحد من انتشار البلاستيك عن طريق إجراء الندوات، و تسجيل فيديوهات توعوية عن مخاطر وأضرار استخدام البلاستيك الذي يشكل كارثة على الحياة البرية والبحرية ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ 3 ورش، تدريبية بمراكز الشباب لإعادة التدوير حيث تستهدف 60 شابا وفتاة مع تمثيل لذوي القدرات الخاصة.

وأضافت «عبدالقادر»، أن المبادرة أيضا تتولى تعليم 120 شابا ورفع قدراتهم، وجعلهم ماهرين في إعادة تدوير البلاستيك وتوجيه النشء عن طريق تنفيذ ورش توضح مفهوم التغير المناخي من خلال الأنشطة والألعاب كالرسم والتلوين وغيره من الأنشطة، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن إلقاء البلاستيك داخل الشواطئ.

أعمال المبادرة

وأوضحت مؤسسة «مبادرة تاستيك»، أن المبادرة ساهمت في زراعة 30 شجرة بمحافظة السويس، وإقامة معارض لمنتجات صغيرة من إنتاج ورش تقوم باعادة تدوير البلاستيك وتسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية التي يتم تدريبها داخل ورش التدريب من سن الـ15 عاما إلى 35 عاما، والفئات المستهدفة لتنظيف الشواطئ تبدأ من 6 سنوات حتى أصحاب الـ 60 عاما، ثم قدمت ببرنامج نحو الجمهورية الجديدة برعاية وزارة الشباب والرياضة و برنامج دورنا Y- LEAD بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية تنمية وطن ومركز خدمات التنمية.