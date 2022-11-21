وزيرة البيئة: نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ شرف وفخر لنا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري ومنسق قمة المناخ COP27، إنّ مصر نجحت نجاحا كبيرا في تنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، موضحةً أنّ هذا النجاح فخر وشرف لنا كمصريين، وكان نتيجة عمل جماعي يشرف عليه ويتابع بثقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصفته رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر.

وقت تاريخي من عمر العالم

وأضافت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية رضوى حسن، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة DMC: «سعيدة بأن أكون وزيرة في هذه الحكومة، في هذا الوقت التاريخي الذي تستضيف مصر فيه أكبر مؤتمر متعدد الأطراف، وهو مؤتمر المناخ، والذي سمي بمؤتمر التنفيذ وجرى تنظيمه في وقت صعب جدا».

العمل على تنفيذ التوصيات

وتابعت وزيرة البيئة، بأنه مع نهاية هذا المؤتمر تقوم الرئاسة المصرية بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج منه، مثل التمويل الذي أتيح للمبادرة الأفريقية للتكيف، حيث إن الدولة المصرية تستضيف هذا المؤتمر نيابة عن أفريقيا ويجب أن نتأكد من أنه تمّ تفعيل المبادرة ووضع المبالغ المطلوبة، وبدأت تعمل المبادرة لصالح الدول الأفريقية.