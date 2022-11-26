وزير الثقافة الأسبق: دمج المفرج عنهم في المجتمع يمنع استقطابهم لجماعات الشر

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن قرارات العفو الرئاسية التي صدرت خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة تضع ملف حقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية على عاتقها.

الحوار الوطني

وأوضح حلمي النمنم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات العفو الرئاسي الصادرة بحق سجناء الرأي تدعم الحوار الوطني الجاري تنفيذه بمشاركة كافة القوى السياسية، خاصة أن الشاغر الأكبر لطاولة الحوار النقاشية هو ملف حقوق الإنسان والإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي.

لجنة العفو الرئاسية

وبسؤاله عن رأيه في التكليفات الرئاسية للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع المفرج عنهم وتلبية احتياجاتهم قال وزير الثقافة الأسبق، إن التوصل مع المفرج عنهم بقرارات رئاسية وتلبية احتياجاتهم المعيشية وإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم تقطع الطريق على جماعات الشر لاستقطابهم من جديد خاصة أن المفرج عنهم يواجهون مشكلات معيشية تصعب عليهم العودة للوضع المعيشي الطبيعي لهم قبل دخولهم السجن.

دمج المفرج عنهم للمجتمع

وتابع وزير الثقافة الأسبق: «إعادة دمج المفرج عنهم للمجتمع تتطلب عدة آليات أبرزها عودة الموظفين منهم للعمل من جديد، وعودة الطلاب منهم لاستكمال دراستهم، في إطار تعزيز الوحدة المجتمعية وتعزيز السلم الاجتماعي».