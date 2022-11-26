«الزراعة»: المشروع القومي للبتلو يهتم بالتنمية الرئيسية للثروة الحيوانية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو يهتم بالتنمية الرئيسية للثروة الحيوانية، وفيما سبق كان يسمح بذبح العجول بأوزان أقل من 100 كيلو، حيث كانت تنتج 30 كيلو لحوما على الأكثر، لكن الوزارة منعت ذلك، وأصبحت تلزم بذبح الرؤوس بوزن لا يقل عن 400 كيلو، وأصبحت نفس الرأس التي كانت تنتج 30 كجم، تنتج الآن 6 أو 7 أضعاف هذا الرقم.

بدأنا في عام 2017 بمبلغ قدره 100 مليون جنيه

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «بدأنا في عام 2017 بمبلغ قدره 100 مليون جنيه، ولكن ما تم تمويله وإقراضه يزيد عن 7 مليارات و270 مليون جنيه، استفاد منهم أكثر 42 ألف مستفيد في قرى مبادرة حياة كريمة، لتربية وتسمين ما يزيد عن 340 ألف رأس».

المشروع القومي للبتلو أحد أهم المشروعات

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «مع جائحة كورونا، وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه دول العالم كله من مشكلات تتعلق بعدم توفر البروتين كان لدينا في مصر ثبات واستقرار، والمشروع القومي للبتلو أحد أهم المشروعات التي ساهمت كثيرا في هذا الأمر».