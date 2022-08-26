الزراعة: 40 مليون جنيه لمشروع «البتلو» وقرار جديد لتنظيم تداول القطن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 105، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 19 إلى 25 اغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية، حيث تناول اللقاء استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

قرار بشأن تداول القطن

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، «كاجيجي تومويباز»، وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين، كما أصدر وزيرا الزراعة والتجارة والصناعة قرارا مشتركا بشأن تداول القطن الزهر لموسم 2022/2023.

وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كما أطلق وزير الزراعة فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية، والأرز، وتفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، والحقل الإرشادي بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

40 مليون جنيه لمشروع البتلو

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه جديدة لعدد 80 مستفيدًا بإجمالي عدد رؤوس ماشية 2000 رأس في جلسته الاخيرة.

وشارك معمل شبين الكوم التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ومديرية الطب البيطري بالمنوفية في تنظيم قافلة إرشادية وعلاجية بقرية مليج مركز شبين الكوم، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الآن، والتي شملت 327 قافلة بيطرية مجانية على مستوى الجمهورية لعلاج أكثر من 189 ألف رأس ماشية.

وأعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025 من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»,

فيما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الاعتماد الدولي للمعمل أيزو «17025/2017» من المجلس الوطني للاعتماد.

متابعة زراعات الذرة والقصب بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط

كما تفقد وزير الدولة للزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي الأوغندي، والوفد المرافق له، اقسام المعمل، المختلفة، للاطلاع على دوره في تحقيق خطة مصر لنفاذ منتجاتها الزراعية للأسواق الدولية ودوره في التعاون مع هيئة سلامة الغذاء كأحد المعامل المعتمدة للكشف عن الملوثات في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، كذلك تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، زراعات الذرة والقصب بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطعيم أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي بدأت من 14 يوليو الماضي.

وانتهى المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضي، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بسوهاج ندوة إرشادية تحت عنوان «معوقات إنشاء المناحل في صعيد مصر»، وأعلنت الادارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى ليبيا هذا العام، بلغت 63 ألف و181 طن، حتى منتصف أغسطس الجاري.