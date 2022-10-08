تمويل المشروع القومي لـ«البتلو» بـ36 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة للمشروع القومى لـ«البتلو» برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 35,855,000 جنيه لـ87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي 849 رأس ماشية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

41 ألف مستفيد من المشروع

وأضاف «الصياد» أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنية لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو مواشي عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: «تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول: الزراعي أو الأهلي، للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء»، موضحا أنه بمجرد استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية عليها من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدراسة أي مشكلات محتمله والعمل على حلها وتذليلها.

كيفية الاستفادة من المشروع؟

ولفت «سليمان» إلي أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي لـ«البتلو» من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتس آب (01558626681- 01558626682).