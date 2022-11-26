عاجل.. الحكومة: لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وقال «المركز»، في بيان صادر عنه قبل قليل: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن».

انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم

ونقل «إعلامي الوزراء»، عن وزارة التموين تأكيدها على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أي انتقاص، مُشيرةً إلى أنه يجري احتساب الأرغفة التي يجري توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

وناشدت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل.

المخابز البلدية تنتج 270 مليون رغيف يوميا

وفي سياق متصل، تنتج المخابز البلدية يومياً 270 مليون رغيف لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية، ويجري طرح رغيف الخبز بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين، وتتحمل الدولة فارق تكلفة الخبز، إذ تصل تكلفة إنتاج الرغيف إلى 85 قرشاً، أي تتحمل الدولة 80 قرشاً في كل رغيف يجري إنتاجه ويتحمل المواطن 5 قروش فقط، كما يجري منح المواطن 10 قروش عن كل رغيف يتركه على بطاقة التموين من عدد الأرغفة المستحقة له، ويندرج في بونات صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة التي يجري صرفها للأسرة من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تحت اسم «فارق نقاط الخبز»، مع بداية كل شهر، وذلك بالتوازي مع صرف السلع التموينية الشهرية من منافذ البقالين يومياً.