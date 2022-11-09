«التموين» تدرس إتاحة الخبز لغير حاملي البطاقات بسعر أقل من المخبز السياحي

ذكرت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تدرس بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات حكومية واتحاد الغرف التجارية، مدى إمكانية إتاحة الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، ليتمّ شرائه من المخابز البلدية بالسعر الحر خارج البطاقة.

سعر رغيف الخبز داخل وخارج بطاقة التموين

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ المقترح يهدف إلى أن يكون رغيف الخبز البلدي والذي يزن 90 جرامًا وقطره لا يقل عن 18 سنتيمترًا ويصرف للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش، هو نفسه الرغيف المقرر توفيره أمام المواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين ولكن بالسعر الحر، موضحة أنَّه يجرى حاليًا دراسة سعر الرغيف، قائلة: «في كل الأحوال سيقل سعره عن رغيف المخابز السياحية، وذلك تسهيلًا على المواطنين».

وأكّدت المصادر أنَّ سعر رغيف الخبز البلدي سيظل كما هو ثابت عند 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية، فيما سيتمّ إتاحة نفس الرغيف -وفقًا للمقترح- بسعر إنتاجه وبأقل من سعر بيع الرغيف في المخابز السياحية والتي تبيع رغيف الخبز حاليا بسعر جنيه واحد.

منظومة دعم الخبز

ودعمت الدولة في موازنة العام الحالي منظومة الخبز بـ71 مليار جنيه سنويًا، وذلك بزيادة قدرها 20 مليار جنيه، إذ كانت تبلغ ميزانية دعم الخبز في موازنة العام الماضي 51 مليار جنيه، وتخدم المنظومة 72 مليون مواطن مستحقون لصرف العيش البلدي يوميا من خلال 23 مليون بطاقة تموينية.