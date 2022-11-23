تفاصيل حذف بطاقات التموين المتوقفة عن صرف الخبز والسلع 6 أشهر

حذف بطاقات التموين من موقع منظومة الدعم التمويني، تقرره وزارة التموين والتجارة الداخلية، في حال توقف الأسرة صاحبة البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية، دون ضرب البطاقة بماكينة صرف السلع أو في المخبز البلدي.

سبب حذف بطاقات التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حذف بطاقات التموين يجرى في حال توقف البطاقة عن الصرف سواء للخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متواصلة، وتتوقف بطاقة التموين نهائيا عن صرف الدعم التمويني والخبز البلدي، لاستمرار التوقف عن ضرب البطاقة التموينية.

إيقاف بطاقة التموين

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أنه إذ تخطت المدة التي لم تصرف فيها الأسرة حصتها من الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر، فإن وزارة التموين تعتبر الأسرة صاحبة البطاقة غير مستحقة للدعم أو الخبز، وبالتالي يجرى إيقاف صرف البطاقة التموينية نهائيا.

حذف غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني

وأوضحت المصادر أن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني، يختلف عن حذف البطاقة التموينية نفسها، موضحة أن حذف غير المستحقين يجرى من السلع التموينية فقط مع استمرار صرف الخبز لهم واستمرار عمل البطاقات التموينية نفسها، فيما تتوقف البطاقة بأكملها عن الصرف حال حذفها من سيستم الدعم نهائيا إذا توقفت عن عملية الصرف لمدة 6 شهور كاملة.