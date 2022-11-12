5 أضرار لتسخين الخبز.. قد يتحول لسم ويسبب الأورام

عادة ما يلجأ البعض لتخزين الخبز داخل المبرد أو الثلاجة، بينما يتم تسخينه قبل تناوله، ويتم ذلك على نار الموقد المباشرة توفيرًا للجهد والوقت، بينما يستخدم الآخرون الميكرويف لتسخين الخبز، ولكن الدكتورة سما رمضان، أخصائية التغذية، أكدت أن تسخين الخبز على النار المباشرة له أضرار كثيرة، وقد تحول الخبز لسموم، يكون لها تأثير بمرور الوقت خاصة مع تناول الأجزاء المحترقة أو التي تلامست مع النار بشكل مباشر.

مخاطر تسخين الخبز

وأوضحت «رمضان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تسخين الخبز على النار المباشرة يعرضه لغازات سامة عديدة منها غاز الميثان، موضحة أن المواد الأساسية المكونة للخبز المواد النشوية، وتعرض المواد النشوية لدرجة حرارة عالية يغير في لون الخبز، ويهدم مكوناته من النشا التي تتحول إلى مواد ذات تأثير ضار على الجسم قد تصل الى السرطان لو كان الخبز مدعم بالدهون.

تسخين الخبز يعرضه للغازات السامة

وأضافت: كما أن تعرض الخبز لدرجة حرارة عالية يسمح ببعض الغازات السامة مثل ثانى أوكسيد الكبريت بالتسرب بداخله لتتحد مع مكوناته وهو ما يؤثر بشكل سلبى على الجهاز الهضمي، مسببا الإصابة بقرحة المعدة، و القولون، وعسر الهضم، لافتة إلى أن التسخين على النار يسبب خللًا في الجهاز المناعي للجسم، فيكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم والروماتيود والفيروسات الكبدية.

مخاطر الميكرويف

ولفتت إلى أن تسخين الخبز داخل الميكروويف، يعرضه لبعض الإشعاعات الضارة ومنها «أشعة البايلولير»، والتي قد تسبب الأورام.

الحل تسخين الخبز بالبخار

وتقدم «رمضان» للمواطنين بديل صحي وآمن لتسخين الخبز على النار وهو التسخين بالبخار، حيث يتم غلي ماء، ويوضع أعلى منه الخبز في إناء آخر به ثقوب ليتم تدفئة الخبز ببخار الماء الناتج حتى الغليان، ما يجعل الخبز مثل الطازج.