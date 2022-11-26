«الزراعة»: نستورد رؤوس بتلو محسنة وراثيا عالية الإنتاجية وسريعة النمو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو شهد توقيع بروتوكول بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي لاستيراد رؤوس محسنة وراثيا عالية الإنتاجية وسريعة النمو، تعادل معدلات الإنتاج والنمو فيها معدلات النمو في حيواناتنا المحلية.

اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «في هذا العام تم إضافة بنك العجول عالية الإنتاجية ثنائية الغرض، لتوفير المزيد من الإنتاج وتوفير فرص العمل للسوق المصري، كما جرى اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي 217 رأسا».

الراغب في الاستفادة يتوجه إلى أقرب فرع بنك زراعي موجود في القرية

وتابع «سليمان»: «للاستفادة من الـ217 رأسا، يجب أن يتوجه الراغب في الاستفادة إلى أقرب فرع بنك زراعي موجود في القرية أو المركز أو مديرية زراعة، ويتم التواصل مباشرة مع قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيا عبر أرقام الواتساب 01558626681 وفورا تتعامل اللجنة معه، حيث إنها مشكلة من القطاع والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود حظيرة مناسبة للإيواء والتسمين، بعدها يتم تخصيص عدد الرؤوس الراغب فيها ثم تكثيف المتابعات الميدانية عليه بعد ذلك».