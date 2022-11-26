مهرجان شرم الشيخ للمسرح يوقع بروتوكول تعاون مع الهند وكرواتيا

وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، بروتوكول صباح اليوم، مع مهرجان ايبار الهندي، وجمعية جايا بدولة كرواتيا.

وأوضح الفنان فيدرا ممثل مهرجان ايبار الهندي خلال فعاليات مهرجان شرم أنه للمرة الأولى التي يزور فيها مصر ويتعرف فيها على الفن المصري وأنه متطلع لمعرفة أشكال فنون المسرح المصري والعربي.

بروتوكول بين مهرجان شرم وجمعية جايا

وأوضح فارس منجي، ممثل جمعية جايا الكرواتية،وأن البروتوكول بين مهرجان شرم الشيخ وجمعية جايا الكرواتية خطوة لنقل الخبرات المتبادلة بين الدولتين.

ومن جانبه أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته لتوقيع البروتوكلات المستمرة من الدورات السابقة للتأكيد على مكانة واهمية مهرجان شرم الشيخ على المستوى الدولي.