المخرج مازن الغرباوي: بالحب صنعنا المعجزات في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، إن لولا حب وتكاتف الجميع ما كان المهرجان ليرى النور.

مازن الغرباوي يقدم الشكر لوزيرة الثقافة

قال الغرباوي في كلمته: «بنوصل اليوم للمحطة الأصعب في تاريخ المهرجان بسبب ظروف العالم ولكن بالحب نستطيع أن نصنع المعجزات».

وقدم رئيس المهرجان شكرا لكل الرعاة ولوزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق اليوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي، والمهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.