توافد النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وصل الفنان القدير رياض الخولي، والفنانة سوسن بدر، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والفنان السعودي سامي الجمعان، إلى قصر ثقافة شرم الشيخ لتكريمهم في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

تكريم عدد كبير من نجوم الفن

وبدأ منذ قليل، توافد النجوم، إلى قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح مهرجان المسرح الشبابي، ومن بينهم سوسن بدر ومصطفى شعبان ومجدي كامل وعدد من لجان التحكيم الخاصة بفقرات ومسابقات المهرجان.

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق اليوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواءخ الد فودة محافظ جنوب سيناء.