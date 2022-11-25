الفنانون على «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي «صور»

بدأت مراسم حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بتوافد الفنانين المصريين والعرب والعالميين وأيضا الفرق المختلفة، على الريد كاربت وذلك وسط أجواء مميزة من أمام قصر ثقافة شرم الشيخ.

الاستعراضات على المسرح المكشوف بمهرجان شرم الشيخ

عزفت مجموعة من الآلات الموسيقية ومنها الربابة وأقيمت بعض الاستعراضات على المسرح المكشوف أمام قصر الثقافة، ثم قدمت بعض الرقصات المتنوعة والمختلفة لتعبر عن ثقافة الشعوب المختلفة والتقى النجوم المكرمون بجماهيرهم الكبيرة وقاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية أمام قصر ثقافة شرم الشيخ.

وبدأ الكرنفال بعزف المقطوعات الموسيقية والرقصات الفلكورية والحديثة من بعض الفرق المشاركة من سلوفكيا وغيرها.

أما عن الحضور من النجوم فقد حضر كل المخرج العالمي ريشارد شيكنر، ونقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، والفنانة أمل الدباس، والناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والفنان حسن العدل، والناقد باسم صادق، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنون الشعبية والاستعراضية، والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، والكاتب العراقي منير راضي، والناقد والشاعر يسري حسان، والدكتور محمد زعيمة، والفنان والمخرج خالد الذهبي، والمخرج والفنان العراقي ماجد لفتة العابد، والفنان العراقي مازن محمد مصطفى، ثم توالى حضور الفنانين والنجوم ومنهم الفنانة سوسن بدر، والفنان رياض الخولي، والفنان محمد عادل، والفنان محمود حجازي، والفنان حمزة العيلي، والنجمة القديرة سميحة أيوب، والدكتور الفنان سيد خاطر، والفنان العالمي سكوت تروست.

سميحة أيوب تترأس مهرجان شرم الشيخ

ويذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان اليوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.