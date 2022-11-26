ضبط 1923 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، التي أسفرت عن ضبط 1923 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 6 قضايا بيع «أرز أبيض» بأزيد من السعر، و41 قضية حجب «أرز شعير»، وضبط قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضبط 923 قضية في مجال مخالفات المخابز، و31 قضية استيلاء على السلع المدعومة، و15 ألفًا و210 عبوات بسكويت وزيوت عطرية، و 11 ألفا و510 عبوات سجائر، و 20 ألف لتر مواد بترولية.

- ضبط «قائد سيارة – حال سيرها بمحافظة الجيزة»، لتجميعه كمية قدرها 30 طن سكر تمويني مدعم، معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، للاتجار بها لبيعها بالسوق السوداء.

- ضبط «قائد سيارة – حال سيرها بمحافظة الفيوم»، لتجميعه كمية قدرها 25 طن أرز أبيض (عيني)، معبأة داخل شكائر لحجبها عن التداول بالأسواق.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أرز أبيض عيني، بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

- ضبط المدير المسؤول عن محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية في محافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 4,35 طن مكرونة – ملح طعام – سكر حر، 150 كيلو جرام أرز أبيض عيني، معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها 2 طن دقيق بلدي مدعم عيني، مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

- ضبط مالك محل بدال تمويني في محافظة المنيا، لتجميعه كمية قدرها 4,75 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداولها خارج منظومة الدعم.

- ضبط مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية في محافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان أعلاف دواجن معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت 11 قطعة - قطعة صوتية – 10 قطع ضوئية.

- ضبط المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 2,65 طن مقطعات دواجن ودواجن كاملة مجمدة، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 10 أطناط مخللات غير صالحة للاستهلاك

- ضبط مالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات في محافظة الغربية، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان مخللات وملح، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية في محافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 3,56 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر» والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 32 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 12 ألفًا و760 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.