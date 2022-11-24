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«الداخلية» تكشف ملابسات دهس أتوبيس لمواطن في المقطم

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:05 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيس بوك»، متضمناً  استغاثة إحدى السيدات لضبط سائق أتوبيس؛ لاصطدامه بزوجها وإحداث إصابته التي أودت بحياته في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وقال بيان وزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا استغاثة إحدى السيدات لضبط سائق أتوبيس لقيامه بالاصطدام بزوجها وإحداث إصابته التي أودت بحياته بمنطقة المقطم في القاهرة.

وتبين من الفحص ورود بلاغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بإصابة أحد الأشخاص، إثر اصطدام أتوبيس به تابع لإحدى الشركات، ما تسبب في وفاته وهروب قائد الأتوبيس ، وضبط الأتوبيس المشار إليه.

فى وقتٍ لاحق حضر للقسم قائد الأتوبيس، وأقر بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشيةً تعدي الأهالي عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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