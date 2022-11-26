الأمن يشن حملة على المصانع العشوائية في الجيزة.. ويضبط 19 طن سلع فاسدة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

ضبط 5 مصانع

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5 مصانع، مخزن) يتمّ خلالها إنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة تمهيداً لطرحها بالأسواق، وأمكن ضبط المديرين المسئولين عنها.

مواد بدون ترخيص

بلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة (41 طنا و32 ألف قطعة مواد خام صلبة وسائلة ومنتج نهائي مصنع من مواد مجهولة المصدر ودون بيانات معدة للتداول - 19 طن مواد غذائية عبارة عن عصائر، ولبن وزبدة, وجبنة وسمن مخزنة بدون تراخيص بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية - 3,6 طن مواد خام ومنتج نهائي عبارة عن مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائي لأدوات وحقائب بلاستيكية" مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون موافقة بيئية تستخدم في التصنيع- 450 كيلوجراما و12500 متر مواد خام عبارة عن مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائي لأسلاك وخراطيم كهربائية دون موافقة بيئية).