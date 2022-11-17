ضبط 10 قضايا اتجار بالمخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمخدرات.

جهود الحملات

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 10 قضايا اتجار في المواد المخدرة بحوزة 13 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2538 حكمت قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.