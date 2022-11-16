ضبط 15 تاجر مخدرات في حملة أمنية على بؤر الجريمة بأسيوط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت عن ضبط عدد 20 قطعة سلاح ناري عبارة عن 6 بنادق آلية و6 بنادق خرطوش وطبنجة و7 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية بحوزة 15 متهما، بينهم 7 لهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وتم ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة كما ضُبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة عدد 4 متهمين لهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 452 حكما قضائيًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص حاول تهريب عملات أجنبية

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول حال محاولته تهريب 37400 دولار أمريكي و97200 يورو بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.