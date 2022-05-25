ضبط مستريحة جديدة بسوهاج.. استولت على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المنظفات

ضبطت وزارة الداخلية، بعد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مستريحة جديدة في سوهاج، بتهمة ممارسة نشاط احتيالي، حيث استولت على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المنظفات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

مستريحة في سوهاج

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ «المستريحة» حصلت على مبالغ مالية تقدّر بـ4 ملايين جنيه، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعدت بتوزيعها، واستولت على المبالغ لنفسها وهربت بها إلى أماكن مختلفة وأغلقت هواتفها المحمولة.

ضبط المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى تحديد مكان اختبائها، وباستهدافها أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بممارسة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.