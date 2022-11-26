مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية.. «كانوا رايحين الشغل»

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» كانوا يستقلونها وعربة كارو، على طريق «المحلة - شبرا ملس» بالغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم موتوسيكل وكارو

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وعربة كارو، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر على طريق «المحلة - شبرا ملس».

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى أشرف إبراهيم خفاجة، وإصابة آخر بجروح قطعية وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم، مقيمان بقرية شبرا بابل، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وعربة كارو، أثناء ذهابهم إلي محل عملهم.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.