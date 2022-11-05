إصابة 3 سيدات في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي، إصابة 3 سيدات في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما جرى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

أما عن تفاصيل الحادث الذي شهده طريق الإسكندرية الصحراوي، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

إصابة 3 سيدات في الحادث

وتبين من خلال انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبإجراء الفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة ملاكي، واستعان رجال المرور بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، كما جرى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى على الطريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.