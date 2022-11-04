ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بكفر الشيخ

حصلت «الوطن» علي أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعي على طريق دسوق - كفر الشيخ بالقرب من عزبة محي بك، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى دسوق العام أن أسماء المصابين كالتالي: مصطفى علي عبد الرؤف، 53 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكسر بالعضد الأيمن، ومحمد السيد عبد الرؤف، 58 عاماً، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وشهد محمد إبراهيم زين، 18 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالفقرات، وعبد العليم السيد الدخاخني، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمود السيد عبد الحافظ، 25 عاماً، اشتباه في نزيف داخلي، وشفيقة فؤاد عبد الرسول عامر، 37 عاماً، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ونانسي عطية عطا، 17 عاماً، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمود سعد حميدة، 25 عاماً، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب في الحادث، دعاء حسان أبو الفتوح شعبان، 20 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ولمياء إبراهيم محمود 26 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبد الله دوير، 48 عاماً، مصاب بكدمات بالرجل والصدر، ونور الصباح عبد العزيز، 43 عاماً، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومايسة إبراهيم عجوة، 48 عاماً، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

ومن جانبه، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى دسوق العام، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.