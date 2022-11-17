إصابة شخصين بحادث تصادم في حادث تصادم دراجتين ناريتين بكفر الزيات

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين دراجتين نارية موتوسيكل، على طريق قرية قصر بغداد، التابع لمركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة شخصين

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخصين في حادث تصادم بين دراجتين نارية موتوسيكل بالقرب من قرية قصر بغداد، بدائرة المركز.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كلا من «مصطفى. م.ع»، ويبلغ من العمر 24 عاما، و«أحمد.أ» بكدمات وسحجات وكسور وقطع في الأوتار إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجتين نارية موتوسيكل على طريق قرية قصر بغداد، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحدهما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.