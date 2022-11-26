وكيل «صحة النواب»: بيان الاتحاد الأوروبي خال من الحقائق.. ويستند على وقائع مغلوطة

أعلن الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضه للاستهداف المتكرر من البرلمان الأوروبي لمصر بشأن حالة حقوق الإنسان، خاصة أنه يستند في تقاريره إلى وقائع كاذبة ومزيفة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية، معربًا عن أسفه الشديد لوقوع مؤسسة مثل البرلمان الأوروبي ضحية لمنظمات مشبوهة.

اتهامات باطلة لا تصدر إلى من جماعات إرهابية

وقال «الوحش»، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن من يقرأ بتأن تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، يتأكد تمامًا أن البرلمان الأوروبي لم يقرأ أو يعي ما هو مكتوب داخل هذا التقرير وإنما جاءه التقرير من المنظمات والمشبوهة وهو وقع عليه فقط، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن البرلمان الأوروبي اتهم مصر بتوقيع عقوبة الإعدام على الأطفال، وهذه الواقعة تحديدًا تدل على أن تقرير البرلمان الأوروبي ممهور بمداد إرهابي بنسبة 100 % لأن مثل هذه الاتهامات الباطلة لا يمكن أن تصدر إلا من الجماعات الإرهابية والتكفيرية فقط.

ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي وقائع كاذبة

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كل ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي وقائع كاذبة، تعد تدخلًا صارخًا في الشأن الداخلي المصري وهو أمر غير مقبول بالمرة من مصر بجميع مؤسساتها وشعبها موجهًا تحية قلبية للشعب المصري العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن رائحة توقيت صدور هذا التقرير كريهة، وتؤكد أن هناك حالة من الهوس والحنون اصابت كل الكارهين لمصر من قوى الشر والظلام والإرهاب بعد النجاح الكبير الذى حققته مصر، وانبهر به العالم كله بما فيه قيادات ورؤساء الدول الأوروبية في تنظيم قمة المناخ التي عُقدت الأيام الماضية.